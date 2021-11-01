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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de yoğun diplomasi trafiği yürüttü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan G20 Liderler Zirvesi boyunca çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.

Genel 01.11.2021, 12:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de yoğun diplomasi trafiği yürüttü

ANKARA(AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan G20 Liderler Zirvesi boyunca ABD, Fransa, Endonezya, Almanya, İtalya ve Hollanda ile AB liderleriyle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Liderler Zirvesi'nin ilk gününde aile fotoğrafı çekimine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" temalı özel oturumda yer aldı.

Oturum öncesinde ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres ile bir süre ayaküstü sohbet eden Erdoğan, oturumun ardından da ikili görüşmelere başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yer aldığı görüşme, 30 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Leyen'i kabulünün ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi kabul etti. Yarım saat süren görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da hazır bulundu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi de kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarım saat süren görüşmenin ardından Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Görüşmeler sonrası Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Biden ile görüşme

Zirvenin ikinci gününde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temaslarına ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelerek başladı. Görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.

Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesinde, iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulunuldu ve bu doğrultuda ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındı.

Pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı atılacak adımların müzakere edildiği görüşmede, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı. Görüşmede, iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi.

Merkel'i kabul etti

G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 dakika süren görüşmenin ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve kapsamındaki son görüşmesini Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptı.

Yaklaşık 30 dakika süren kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Almanya tarafında ise Başbakan Merkel'in görüşmeye davet ettiği, Almanya'da yeni koalisyon hükümetini kurmak için müzakereleri sürdüren Olaf Scholz da yer aldı.

İkili görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Roma'daki G20 Liderler Zirvesi temaslarını tamamladı.

#türkiye
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