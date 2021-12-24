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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Stokçuluğa verilecek cezayı arttırmaya yönelik düzenleme TBMM’ye geldi. Buradan süratle geçirip adımını da atacağız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur düşerken etiketleri aynı şekilde indirmeleri lazım. Fiyat indirimleri hızla yapılmazsa, ilgili bakanlıklarımız ellerindeki tüm imkanlarıyla üzerlerine gidecektir. Serbest piyasayı bozucu fiyat artışlarını devlet olarak ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizcilerin arkasında ya da yanında yer alamam."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıldır bunlarla savaşıyorum. Hiçbir zamanda bu can bu tende olduğu sürece faizcilere hiçbir zaman yürüyün diyemem, onların arkasında ya da yanında yer alamam."
Genel 24.12.2021, 21:46 24.12.2021, 21:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıldır bunlarla savaşıyorum. Hiçbir zamanda bu can bu tende olduğu sürece faizcilere hiçbir zaman yürüyün diyemem, onların arkasında ya da yanında yer alamam."