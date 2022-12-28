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Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesiyle ilgili, “Bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına ulaşacak. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesiyle ilgili, “Bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına ulaşacak. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak” dedi.
Genel 28.12.2022, 20:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesiyle ilgili, “Bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına ulaşacak. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak” dedi.