Cumhurbaşkanı Erdoğan Etlik Şehir Hastanesi’nde depremzedeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen ve tedavi için Ankara’ya sevk edilen 14 yaşındaki İnci Aşit ile Songül Göksu’yu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. Ankara Etlik şehir Hastanesi kampüsünde yer alan Çocuk Hastanesi’nde tedavi gören depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Erdoğan, yaralıların sağlık durumu hakkında da doktorlardan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Etlik Şehir Hastanesi’nde Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıma neden olduğu Hatay’da enkaz altından 3’üncü günde çıkartılan 14 yaşındaki İnci Aşit ve Adıyaman’da kaldığı enkazın altından 3 gün sonra Zonguldaklı madenciler tarafından kurtarılan Songül Göksu yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ise ziyareti sırasında eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ve Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Bülent Güngörer eşlik etti.