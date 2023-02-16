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Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna’nın ailesiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna’nın ailesiyle telefonda görüştü

Genel 16.02.2023, 20:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna’nın ailesiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna’nın ailesiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta 248 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılan Aleyna’nın ailesini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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