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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Enflasyona ek olarak, düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili alt sınır, yeni düzenlemeye göre; hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Enflasyona ek olarak, düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili alt sınır, yeni düzenlemeye göre; hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak.”
Genel 03.01.2022, 20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Enflasyona ek olarak, düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili alt sınır, yeni düzenlemeye göre; hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak.”