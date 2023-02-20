Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde depreme yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde depreme yakalandı

Genel 20.02.2023, 20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde depreme yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde depreme yakalandı

Yorumlar (0)