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Cumhurbaşkanı Erdoğan Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde depreme yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde depreme yakalandı
Genel 20.02.2023, 20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde depreme yakalandı