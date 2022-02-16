Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Elektrikte 210 kilovatsaat tarifesi yeniden değerlendirilecek”

- "Sivil toplum kuruluşlarının ticaret statüsü konut statüsüne çevrilecektir”

- “Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız”

- “Tarım Kredi Kooperatiflerindeki gübre fiyatlarında yüzde 30’a varan indirim yaptık.”

- “KYK Yurtlarında verdiğimiz beslenme yardımını 750 TL’ye çıkarıyoruz”