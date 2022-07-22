Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna tahılının Karadeniz’den dünyaya sevki için gerçekleştirilecek Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni için Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne geldi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyayı etkileyen tahıl problemi Türkiye’nin arabuluculuğuyla çözülüyor. İki ülkenin anlaşmaya varmasının ardından Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM’nin katılımıyla Karadeniz’den tahıl sevkiyatı anlaşması İstanbul’da imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonia Guterres’in de hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni için Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne geldi.