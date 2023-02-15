Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin yaralarını sarmak için başlatılan "Türkiye Tek Yürek" bağış kampanyası canlı yayına telefon bağlantısıyla katılarak, Kabine üyeleri ve kabine toplantısına katılan kamu görevlileri olarak depremzedeler için toplamd

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin yaralarını sarmak için başlatılan "Türkiye Tek Yürek" bağış kampanyası canlı yayına telefon bağlantısıyla katılarak, Kabine üyeleri ve kabine toplantısına katılan kamu görevlileri olarak depremzedeler için toplamda 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunduklarını hatırlattı.