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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada eşine az rastlanır 2 depreme maruz kaldık. Deprem 13.5 milyon insanın yaşadığı alanda etkili oldu. Hiç bir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Gereken her adımı kimseyi mağdur etmeyeceğiz"
MSB: “CH-47 tipi ağır nakliye helikopterleri de arama-kurtarma çalışmalarına katılacak Hava Kuvvetleri personelini Hatay’a taşıyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin vurduğu Pazarcık’ta incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu.
Genel 08.02.2023, 17:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Stadyumuna kurulan çadırkenti ziyaret ettikten sonra Pazarcık ilçesinde geçti. Depremin vurduğu ilçede enkazda çalışan görevlilerle konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle sohbet ederek ihtiyaçlarını dinledi. Çadırda kalan depremzedeleri de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç endişe etmeyin azami 1 yıl içinde inşallah yeniden inşa edeceğiz. Hafta sonuna kadar il il dolaşacağım" ifadelerini kullandı.