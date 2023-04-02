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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Oy pusulasının bir yanında huzur olacak, diğer tarafında kavga olacak, kriz olacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan:” Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Beklentileri boşa çıkmayacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan:” Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Beklentileri boşa çıkmayacak”
Genel 02.04.2023, 20:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan:” Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Beklentileri boşa çıkmayacak”