Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis’te depremzede vatandaşlar ile iftar açtı. İftar programından sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha bir masa etrafında toplanmış 7-8 kişiyi idare edemeyenlerin 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye’yi idare etmesi beklenemez" dedi.