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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha bir masa etrafında toplanmış 7-8 kişiyi idare edemeyenlerin 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye’yi idare etmesi beklenemez"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis’te depremzede vatandaşlar ile iftar açtı. İftar programından sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha bir masa etrafında toplanmış 7-8 kişiyi idare edemeyenlerin 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye’yi idare etmesi beklenemez" dedi.
Genel 01.04.2023, 01:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis’te depremzede vatandaşlar ile iftar açtı. İftar programından sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha bir masa etrafında toplanmış 7-8 kişiyi idare edemeyenlerin 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye’yi idare etmesi beklenemez" dedi.