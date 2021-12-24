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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Yıldız Hamidiye Camii’nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii’nde kıldı.
Genel 24.12.2021, 14:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii’nde kıldı.
Öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi ve babasının Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabirlerini ziyaret ettikten sonra cuma namazı için Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından camiden ayrılarak Dolmabahçe’deki çalışma ofisine geçti.