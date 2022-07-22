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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Eyüpsultan Camii’ne geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı için Eyüpsultan Camii’ne geldi.
Genel 22.07.2022, 13:25 22.07.2022, 14:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’da bulunan konutundan çıkarak Cuma namazı için Eyüpsultan Camii’ne geldi. Vatandaşların sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık veren Erdoğan, camiye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından Eyüpsultan’da gerçekleştirilecek "41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni"ne katılacak.