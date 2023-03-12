Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Coğrafyamızda asırlardır oynanan oyunları artık çöpe atma vakti gelmiştir”

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Muhtar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Coğrafyamızda asırlardır oynanan oyunları artık çöpe atma kendi oyunumuzu yazma, yönetme ve sergileme vakti gelmiştir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliyle birlikte Hatay’ın Samandağ ilçesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Burada konuşan Erdoğan, asırlardır coğrafyamızda oynanan oyunları çöpe atmanın vaktinin geldiğini belirterek, “İlk asrını geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bize sunduğu güven, huzur ve refah çatısına daha sıkı sahip çıkmalıyız. Yaşadığımız onca felaket ve saldırıya rağmen geleceğimize umutla bakmamız için sayısız sebebimiz var. Buna karşılık bizi farklılıklarımız üzerinden birbirimize düşürmek isteyenlerde her zamankinden daha büyük bir hırsla üzerimize geliyor. Milletçe bin yıllık kardeşliğimizden aldığımız güçle bu tuzakların hepsini de bozacak dirayete hamdolsun sahibiz. Coğrafyamızda asırlardır oynanan oyunları artık çöpe atma kendi oyunumuzu yazma, yönetme ve sergileme vakti gelmiştir.” dedi.

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