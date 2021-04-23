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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla iftarda buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla iftarda buluştu.

Genel 23.04.2021, 23:15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla iftarda buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla iftarda buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı münasebetiyle Huber Köşkü’nde çocukları ağırladı. İftar programında çocuklarla bir araya gelen Erdoğan çifti, çocuklarla tek tek ilgilenerek fotoğraf çektirdi. İftar sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara ikramlarda bulunurken, Emine Erdoğan ise çocuklara pamuk şeker ve elma şekeri dağıttı.
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