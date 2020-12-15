Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin’i kabul etti.
Genel 15.12.2020, 16:15
3
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin’i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Shaobin, beraberindeki bazı elçilik mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
9°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|10
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Altay
|13
|23
|6. Adana Demirspor
|13
|22
|7. İstanbulspor
|12
|21
|8. Samsunspor
|13
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|12
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|12
|25
|2. Liverpool
|12
|25
|3. Leicester City
|12
|24
|4. Southampton
|12
|23
|5. Chelsea
|12
|22
|6. West Ham
|12
|20
|7. Everton
|12
|20
|8. M. United
|11
|20
|9. Man City
|11
|19
|10. Aston Villa
|10
|18
|11. Crystal Palace
|12
|17
|12. Newcastle
|11
|17
|13. Wolverhampton
|12
|17
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|12
|13
|16. Brighton
|12
|10
|17. Burnley
|11
|9
|18. Fulham
|12
|8
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|26
|2. Atletico Madrid
|11
|26
|3. Real Madrid
|12
|23
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
|7. Granada
|12
|18
|8. Barcelona
|11
|17
|9. Real Betis
|13
|16
|10. Eibar
|13
|15
|11. Valencia
|13
|14
|12. Athletic Bilbao
|12
|14
|13. Elche
|11
|14
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Getafe
|12
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü