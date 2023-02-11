Cumhurbaşkanı Erdoğan, çadır kentte depremzedeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu Şanlıurfa’da incelemelerde bulundu, çadır kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran felaketin ardından afet bölgesinde incelemeleri sürdürüyor. Bu kapsamda Şanlıurfa’da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte çadır kentte kalan depremzede vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, depremzedelerin sorunlarını dinledi. Ziyarette okunan Kur’an’ın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Felakette ebediyete uğurladığımız kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza Rabbimden şifalar niyaz ediyorum. Bu felaketten de inşallah 1 yıl sizlerden izin talep ediyoruz. 1 yıl içerisinde inşallah hem enkaz kaldırma hem inşa, ihya bu çalışmalarımızı bitireceğiz. İlla enkazların olduğu yer şart değil, belediyelerimizin ve devletin rezerv alanlarında bu inşatlarımızı başlatacağız” dedi.