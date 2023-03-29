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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar ne millidir ne yerlidir. Askerimize bu tür hakarette bulunanlar biraz ağır olacak ama vatan hainidir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel televizyon programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar ne millidir ne yerlidir. Askerimize bu tür hakarette bulunanlar biraz ağır olacak ama vatan hainidir" dedi.
Genel 29.03.2023, 23:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel televizyon programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar ne millidir ne yerlidir. Askerimize bu tür hakarette bulunanlar biraz ağır olacak ama vatan hainidir" dedi.