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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede bizim dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da bildiririz ve sorarız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede bizim dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da bildiririz ve sorarız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede bizim dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da bildiririz ve sorarız"
Genel 08.01.2022, 22:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede bizim dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da bildiririz ve sorarız"