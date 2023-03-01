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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet 14 Mayıs’ta gereğini yapacaktır, kurusıkı atanlara da fırsat vermeyecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet 14 Mayıs’ta gereğini yapacaktır, kurusıkı atanlara da fırsat vermeyecektir"
Genel 01.03.2023, 13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet 14 Mayıs’ta gereğini yapacaktır, kurusıkı atanlara da fırsat vermeyecektir"
(ANKARA) Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan: "Deprem bölgesinde görevlendirdiğimiz toplam kamu personeli sayısı 271 bin, iş makinası sayısı 71 bin, uçak sayısı 78, helikopter sayısı 115, gemi sayısı 38’dir"
- "Bahanelerin arkasına asla sığınmıyoruz, var gücümüzle depremzedelerin yardımına koştuk"