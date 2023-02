Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı şu an itibariyle 16 bin 546’ya ulaştı. Yaralılarımızın sayısı 66 bin 132” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis’te hastanede tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Erdoğan, "Bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Kilis de bu felaketten etkilenen şehirlerimizden bir tanesi oldu. Kahramanmaraş merkezli bu felakette ne yazık ki şu ana kadar çok ciddi vefat durumumuz var. Dün Maraş ve en çok etkilenen bir diğer şehrimiz Hatay’daydım. Buraları gezdik. Bölge genelinde depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı şu an itibariyle 16 bin 546’ya ulaştı. Yaralılarımızın sayısı 66 bin 132. Yine bölge genelinde yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Kilis’te ise 178 bina yıkılmış 73 vatandaş vefat etmiş, 690 vatandaşımız yaralanmıştır” dedi.

"Hiç endişe olmasın süratle vatandaşlarımız konutlarına sahip olacaklardır"

“10 şehirdeki vatandaşlarımıza buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabırlar temenni ediyorum. Deprem anından itibaren kurumlarımız 10 vilayetimizde yer almış, gerekli ne icap ediyorsa bunları da icra etmiştir. Ancak depremin 13,5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında bir alanda etkili olması işimizi takdir edersiniz ki zorlaştırmıştır. Buna rağmen devletimiz tüm kurumlarıyla afet bölgesinde arama kurtarma ve yardım çalışmalarını süratle başlatmıştır. Artık sayıları 100 bini bulan personeli, binlerce kamu, sivil toplum ve uluslararası yardım ekibi sahada görev başındadır. Tüm lojistik merkezlere her türlü yardım yerli, yabancı akmaktadır. Ülkemizin her ilinden ilçesinden yardım malzemeleri ve gönüllüler deprem bölgesindeki illerimize gelmeyi sürdürmektedir. Hem malzeme, hem personelin deprem bölgesindeki organizasyonu AFAD tarafından yürütülmektedir. Derin etkileri olan afette eksikler olabiliyor. Bu eksikleri süratle gidermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen bakanlıklarımız, kurumlarımız, STK’larımız vatandaşlarımız canla başla çalışarak depremzedelere yardımcı olmak için gayret sarf ediyor. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Şu an itibariyle depremzedelerimize 10’ar bin lira destek vereceğiz. Konutları yıkılanlarla ilgili TOKİ vasıtasıyla Çevre Şehircilik Bakanımın koordinasyonunda bir yıl içinde bu konutların inşaasını bundan önce olduğu gibi gerçekleştireceğiz. Yıkılan şehirlerimizi önce enkazdan arındıracağız. 10 ilimizde de müteahhit firmalarımız süratle bu enkazları kaldırmak ve ardından da süratle yüklenici firmaların buralarda inşaatları başlatmasını temin edeceğiz. Derdimiz bundan önceki gerek Van, gerek Bingöl, gerek İzmir’de gerekse yakın dönemde Malatya, Elazığ buralarda, gerek Kastamonu’daki sel afetinde, Antalya, Muğla felaketlerinde nasıl süratle inşaatları tamamlayıp sahiplerine teslim ettiysek orada devlet olarak vatandaşımızın yanında olduğumuzu ispat ettiysek, aynı şekilde şimdi de 10 vilayetimizde hiç endişe olmasın süratle vatandaşlarımız konutlarına sahip olacaklardır. Hiçbir vatandaşımız inşallah barınaksız, konutsuz kalmayacak bunları da çözeceğiz.”