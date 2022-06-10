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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu başarılı tatbikata gerekene gereken cevabın verilmesi noktasında çok hayırlı bir adım oldu. Bundan sonrada böyle gidecek. Kararlı bir şekilde emin adımlarla gidecek. Bu milletin ne olduğunu herkesi neler yapabileceğini dünkü tat

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu başarılı tatbikata gerekene gereken cevabın verilmesi noktasında çok hayırlı bir adım oldu. Bundan sonrada böyle gidecek. Kararlı bir şekilde emin adımlarla gidecek. Bu milletin ne olduğunu herkesi neler yapabileceğini dünkü tatbikatta gördüğü gibi bundan sonra da görecek."

Genel 10.06.2022, 21:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu başarılı tatbikata gerekene gereken cevabın verilmesi noktasında çok hayırlı bir adım oldu. Bundan sonrada böyle gidecek. Kararlı bir şekilde emin adımlarla gidecek. Bu milletin ne olduğunu herkesi neler yapabileceğini dünkü tat

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu başarılı tatbikata gerekene gereken cevabın verilmesi noktasında çok hayırlı bir adım oldu. Bundan sonrada böyle gidecek. Kararlı bir şekilde emin adımlarla gidecek. Bu milletin ne olduğunu herkesi neler yapabileceğini dünkü tatbikatta gördüğü gibi bundan sonra da görecek."

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