Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Bu faizler düşecek"

İzmir temasları kapsamında Menemen ilçesinde 96 tesisin toplu açılış törenini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenen Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun "mandacı siyasetçi" olduğunu söyleyerek “Yemezler. Bu faizler düşecek, düşecek” diye konuştu, vatandaşlara da “Bunlara verilen görev, emperyalistlerin 1923’te bozulan oyununu 2023’te tekrar devreye almaktır. Allah’ın izni, milletin dirayetiyle 1923’te başaramadıkları gibi 2023’te de başaramayacaklar. Biz bu ekonomi politikasını akşamdan sabaha düşünüp hayata geçirmedik. 19 yıldır bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Artık ülkemizin ekonomisini, kronik hastalıklar ve etkilerinden azaltma değil, tamamen tedavi aşamasına geçtik. 19 yılda bu gayeyle nasıl bir altyapı kurduğumuzu sadece başlıklar ile hatırlattım. Şirketlerimiz hiç endişe etmesin; daha çok kazanacak. Çalışanlarımız daha iyi ücret alacak. Esnafımız daha iyi kazanacak. Ülkemizdeki bireylerin inşallah bundan sonraki süreçte eli bolluk içerisinde olacak. Hiç endişeniz olmasın. Ben halkıma inanıyorum. Halkıma güveniyorum. Türkiye büyüyecek, gelişecek, zenginleşecek. İşte bunun için 2023 çok önemli. Milletimizin, 2023’te tercihini mandacı iktisatçı ve siyasetçilerden değil; büyük, güçlü Türkiye’mim inşasından yana kullanacağına yürekten inanıyorum. Bay Kemal mandacı siyasetçi. Aynen öyle. Bay Kemal kimlerle yürüyor; terör örgütünün yandaşları ile yürüyor. Benim hanım kardeşlerim, genç kardeşlerim, bu terör örgütlerine prim verir mi, vermez. Çünkü biz milliyiz. Biz yerliyiz, biz Türkiye’yiz” diye seslendi.

“CHP ekibi, ‘Ülke yandı bitti’ diye ortalığı birbirine katıyor”

Her darbe, muhtıra ve vesayet düzeninin, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını da örselediğini söyleyen Erdoğan, “Türkiye, AK Parti dönemine kadar toplumsal olarak huzursuz, siyasal olarak istikrarsız, ekonomik olarak ithalata dayalı modellere mahkum edildi. Bugünlerde CHP ekibi, ‘Ülke yandı bitti’ diye ortalığı birbirine katıyor. Halbuki onların yönetimde sorumluluk üstlendikleri dönemleri hatırlayın. CHP’nin olduğu dönemde gecelik yüzde 7500’leri bulan faizleri gördünüz mü? Ah kardeşlerim ah. Gecelik yüzde 7500 faiz. Bunun altından kim kalkar? Bu ülke onların döneminde işsizliğin can yaktığı, başbakanlığın önüne yazar kasa fırlatıldığı günleri yaşadı mı? Bunları 18 yaş altı grup bilmez. Bu ülke onların döneminde elinde avucunda ne varsa hepsini tefecilerin yağmaladığı krizlere maruz kaldı mı? Bu ülke onların döneminde bankaların içlerinin dolandırılarak milletin cebinden yüz milyarca doların çalındığı ihanetler gördü. Biz onlardan işte böyle bir Türkiye devraldık” ifadelerini kullandı.

“Büyük atılımımızın rahatsız etiği malum çevreler boş durmadı”

Geçmişte milletin yıllarca çok ciddi çileler çektiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhuriyetimizin değerlerini çatıştırmaya çalışanların oyunlarını biz bozduk. Cumhuru ve cumhuriyeti bir araya getirerek tarihimizin en güçlü sinerjisini oluşturduk. Türkiye’nin her karış toprağını ve ger ferdini kucaklayan büyük atılımımızın rahatsız etiği malum çevreler boş durmadı. Partimizi kapatmaya çalışmaktan sokakları karıştırmaya; darbe girişimlerinden ekonomik sabotajlara kadar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Biz verdiğimiz mücadelede çalıştık, çabaladık ama bir şeyi aklımızda çıkamadık. Demokraside, özgürlüklerde, sanayide, ticarette, diplomaside, güvenlikte atılımları, ekonomide de gerçekleştirerek milletin refahını arıtamazsak kazanımlarımızı kalıcı kılamazdık.”

“CHP’nin parti sözcüsü, IMF ile el eke kol kola geziyor”

Meseleyi temelden ele aldıklarını kaydeden Erdoğan, “İktidara gelir gelmez gelişmekte olan ülkelere karşı en önemli vesayet aracı olarak kullanılan IMF reçetelerini bir kenara bıraktık. IMF’yi bu ülkeden kim çıkardı? CHP’nin parti sözcüsü, IMF ile el eke kol kola geziyor. Çünkü onlar IMF’nin dilinden anlar, biz ise 23,5 milyar dolar IMF borcu vardı, mayıs 2013’te parasını ödedik ve gönderdik. Biz buyuz. Merkez Bankası’nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Şimdi 127 milyar dolar. Nereden dereye” sözlerine yer verdi.

“Dünya ekonomisi 5’ten büyük”

“Uygulandığı her yerde başarısızlıkla sonuçlanan, milleti açlığa işsizliğe fakirliğe mahkum eden IMF reçeteleri yerine kendi kalkınma ekonomi programımızın altyapısını inşaya başladık” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Attığımız her adımın, yatırımın, eserin ve hizmetin gerisinde Türkiye’yi ekonomik olarak kendi imkan ve kabiliyetleriyle yoluna devam edecek konuma çıkarma gayesi vardı. Ne zaman 23.5 milyar doları kapatıp bir daha bu kuruluşla anlaşma yapamayacağımızı ilan ettik, o günden beri başımız beladan kurtulmadı. Boş durmuyorlar. Hani küresel güvenlik sistemindeki çarpıklıkları ifade etmek için ‘Dünya 5’ten büyük’ diyoruz ya, ekonomide de aynısını söylüyoruz. IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlar, bunlar üzerinden küresel ekonomiyi haraca bağlayanlara da ‘Dünya ekonomisi 5’ten büyük’ diyerek karşı çıkıyoruz. Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler ise Türkiye’nin cumhuriyet tarihindeki bu en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi gibi göstermeye çalışıyor. Yıllarca ülkemize dayatılan para ve maliye politikalarının insanımızı işsiz, şirketlerimizi karsız, devletimizi gelirsiz bıraktığını gözlerden saklamak istene bu mandacılar var güçleri ile üzerimize geliyorlar”

“Yüksek faizi, enflasyonu, kur tuzaklarını ülkemizin kaderi gibi görenlerin teslimiyetçiliği, öğretilmiş çaresizliktir”

Erdoğan, “Ne yaparlarsa yapsınlar; bizi üretim, istihdam ve cari odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler. Yüksek faizi, enflasyonu, kur tuzaklarını ülkemizin kaderi gibi görenlerin teslimiyetçiliği, öğretilmiş çaresizliktir. Biz pek çok alanda bu öğrenilmiş çaresizlik sendromunu aşarak ülkemizi nasıl en iyi seviyelere getirdiysek ekonomi politikalarında da aynısını başaracağız. Biz yatırım, istihdam, üretim ve bu politikaların altyapısını 19 yılda inşa ediyoruz. Salgınla birlikte ortaya çıkan küresel ekonomik kriz bize bu dönüşümü hızlandırma ve neticelendirme fırsatı verdi. Yaptığımız, bu fırsatı değerlendirmektir” diye konuştu.

“Bu faizler düşecek, düşecek”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenen Erdoğan, “Dün faizleri yüzde 7500’e çıkartanlar, bugün ‘Kanun çıkarın, faizleri yüzde 1 indirin’ diyor. Bunu diyen, Bay Kemal. Yahu bir gün geliyor bunu söylüyorsun, ardından da ‘Faizleri yükseltin’ diyorsun. Yemezler. Bu faizler düşecek, düşecek. Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Milletimiz geleceğini kurtaracak bir büyük dönüşümün sancılarını yaşarken kendisiyle dalga geçenlerden bunu hesabını elbet soracaktır” ifadelerine yer verdi.

“Mandacı iktisatçı ve siyasetçiler bu tabloyu yok sayıyorlar”

“Türkiye, kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde artık para ve maliye politikalarını kendi ihtiyaçlarına, kendi hedeflerine, kendi vizyonuna uygun belirleyecek ve uygulayacak düzeye geldi” diye konuşan Erdoğan, şöyle konuştu: “Mandacı iktisatçı ve siyasetçiler bu tabloyu yok sayıyorlar. Bunun yerine küresel enerji, gıda, hammadde başta olmak üzere fiyatlardaki yükselişin sebep olduğu fiyat artışlarının faturasını bize çıkarmaya çalışıyorlar. Yetmiyor, iktisadi ve mantıki hiç temeli olmayan döviz kuru hareketleri üzerinden karanlık senaryolar üretmek için çırpınıyorlar. O da yetmiyor, milletimizi paniğe ve karamsarlığa sürükleyerek ülkenin felaketinden siyasi çıkarma kurnazlığına yelteniyorlar.”

“Bunların ihanet derecesine gafletler bakidir”

“Bu mandacıların kendilerine sunulan hazır reçeteler dışında ülkenin ve milletin hayrına bir politikalarının, eserlerinin, kaygılarının da gayretlerinin de olduğu görülmedi” diyen Erdoğan, “Bunlar daha Türkiye’nin nasıl bir güce, imkana ve altyapıya sahip olduğunu bilmeyecek kadar cahiller ve şuursuzular. Bunların ihanet derecesine gafletler bakidir. Bizim tek hedefimiz; insanımızın işine, aşına, geleceğine sahip çıkmak. Yüksek faizmiş, düşük kurmuş, IMF reçeteleriymiş, küresel siyaset ve para baronların şantajlarıymış; bunların hiçbiri insanımızın işinden, aşından, geleceğinden önemli değil. Bunun için dünyada gelişmekte olan ülkeler üzerinden enflasyonu yükseltip faiz artırarak ekonomiyi sıcak paraya boğup sonra faiz ve kur düşünce yüzde 50 karlarla çıkma oyununun önünü kesecek” ifadelerine yer verdi.

“Bizim mandacı iktisatçılar ve siyasetçiler de kabak gibi ortada kalır”

Ellerindeki tüm silahları devreye soktuklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birileri bu bedeli bir süre öder ama sonra dönüp kendi işine bakar. Bizim mandacı iktisatçılar ve siyasetçiler de kabak gibi ortada kalır. Biz bunu vesayetle mücadelemizle, terörle, darbecilerle mücadelede gördük. Onların yanlarında kimler vardı? Biz milletimizle birlikte yolumuza devam edince hepsi acınası halde ortada kaldı. Faiz, kur, enflasyon üzerinde ahkam kesenlerin yarın havaya bakıp ıslık çalarak başka mecralara yelken açacağından kuşkunuz olmasın. Bunlar dün İstanbul Boğazı’na yapılan her köprüye karşı çıkmış, sonra da onları kullanış kişilerdir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, Marmaray’ı yaptık. Avrasya Tüneli’ni yaptık. Osmangazi Köprüsü’nü yaptık. Bunların diktikleri bir ağaç var mı? Marmaray’a da karşı çıktılar, sonra ondan en çok istifa etmiş kişiler oldular. İstanbul Havalimanı, İstanbul-İzmir Otoyolu gibi nice büyük projelere karı çıkmış, sonra da onları en çok kullananlar olmuşlardır. Taksim’e yeni Atatürk Kültür Merkezi yaptık. Önce karşı çıktılar, şimdi bize bile bırakmıyorlar. En çok onlar istifade ediyor. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Bunların akıl, vicdan, ahlak, bilgi, vizyon seviyelerini dün karşı çıktıları işlere bakarak ölçebilirsiniz. Sadece şu tablo bile mandacı iktisatçı ve siyasetçilerin foyalarını ortaya dökmeye yeterlidir” diye belirtti.

“Türkiye’nin cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve kararlı ekonomi politikası değişikliği”

Eleştirilerini sürdüren Erdoğan, “Amerika ve AB ülkeleri insanları işsiz kalmasın diye enflasyona ve faize bakmadan ne gerekiyorsa yaparken onları alkışlıyorken, Türkiye benzer yöntemleri kullandığında felaket tellallığına soyunuyor. Çünkü bunlar doğru-yanlış bakmadan kendilerine verilen vazifenin gerektirdiği her şeyi söyler ama asıl gerçekleri asla dile getirmezler. Her türlü para ve maliye politikası kullanarak demokrasi, hak ve hukuk tanımadan kendini dünyanın üretim ve finans merkezi haline getirenleri konuşmazlar. Para musluklarını 10 yılda 10 kattan fazla açanlara sebebini sormazlar. Küresel finans krizinin yaşandığı 2008’den beri defalarca politika değiştirenlerin niye böyle yaptığını sorgulamazlar. Salgın döneminde savrulmalar yaşayan gelişmiş ülkelerin nasıl bu duruma düştüklerini anlamaya çalışmazlar. Dünyada yaşanan para bolluğunun ve yüksek enflasyonun analizini yapmazlar. Almanya başta olmak üzere Avro bölgesinin istihdamı korumak için hangi politikayı izlediğini takip etmezler. Uluslararası fiyatların TÜFE bazında 3’te 1’inden fazla artışını yol açtığı sonuçları dikkate almazlar. Küresel krizden kendini korumak isteyen herkesi, gelişmişlik düzeyine bakmaksızın parasının değerini düşük tutup cari fazlasını artırmayı, böylece istihdamını korumayı sağlamaya çalıştığını görmezler. Buna karşılık aynı kesimler, Türkiye’nin cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve kararlı ekonomi politikası değişikliğini kah patates-soğan, kah faiz-kur-enflasyon, kah tencere-tava hep aynı hava deyip giderler” diye tepki gösterdi.

“2023’te sandıkları patlatacağınıza inanıyorum”

Konuşmasının başında Menemenlilere seslenen Erdoğan, “Menemen, maşallah. Nedir bu hal? Muhteşemsiniz. Menemen, bana şimdiden 2023’ün müjdesini veriyor. Durmak yok, yola devam. Kadın kardeşlerimize özellikle en kalbi duygularla selam, sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Gençler, sizleri de selamlıyorum. Ana kademe, sizleri de selamlıyorum. İnşallah gece-gündüz demeden 2023’e hazırlanıp 2023’te de sandıkları patlatacağınıza inanıyorum” dedi.

Yatırım bedeli 668 milyon lira

Yatırım bedeli 668 milyon lirayı bulan eser ve hizmetlerin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “İlkokulların, ortaokulların, liselerin, kütüphanelerin resmi açılışlarını buradan yapıyoruz. Ödemiş, Menderes, Torbalı gençlik merkezlerimizi Tire ve Ege öğrenci yurtlarımızı hizmete açıyoruz. Çeşitli kurumlara ait hizmet binaları ile çok sayıda restorasyon projesinin resmi açılışlarını da gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşüm alanlarındaki altyapı projeleriyle çeşitli mahallelerde yapılan yol ve kaldırım çalışmalarının açılışlarını yapıyoruz. İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteği ile projeleri de resmen hizmete açıyoruz” diye kaydetti.

“Kılıçdaroğlu şu muhteşem topluluğu gördüğü zaman çatlar da patlar değil mi?”

Açılış törenin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki süreçte “Nerede bu devlet?” diyenlerin yerini “Allah devletimiz zeval vermesin” diyenlerin aldığını söyleyerek şunları ifade etti: “Biz sizi görünce mutlu oluyoruz. Sizi görünce kıymetli Cumhubaşkanımız kuvvet buluyor, Türkiye kuvvet buluyor da kıskananlar da var. Kılıçdaroğlu şu muhteşem topluluğu gördüğü zaman çatlar da patlar değil mi? Bir törenden geliyoruz. Bir yıl önce İzmir’de deprem oldu, kayıplarımız oldu. Bir eski Türkiye vardı. O eski Türkiye’de sel olurdu, deprem olurdu. Devlet günlerce deprem bölgesine bazen ulaşamazdı. Çocukluğumuzda siyah-beyaz sonrasında renkli televizyonlarda vatandaşımızın feryadını izlerdik. Orada izlediğimiz vatandaşlar, ‘Bu devlet ne söylediyse yerine getirdik ama zor günümüzde nerede bu devlet?’ derlerdi. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Allah’a hamd olsun ki bugün ‘Nerede bu devlet?’ diyen yok. ‘Allah devletimize zeval vermesin’ diyenler var. Bir yılda konutların bir bölümünü teslim ettik. Vatandaşımızın en güzelini vermek boynumuzun borcudur.”

“Bugün yepyeni bir Türkiye var”

Ortadoğu ve çevre coğrafyaya barışı Türkiye’nin getireceğini ifade eden Bakan Soylu, “Öyle güçlü bir irade koydunuz ki ay-yıldızlı bayraklar ülkemin her tarafında. Peki terör örgütleri nerede? PKK, DAEŞ, FETÖ, DHKPC nerede? Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’de, tüm terör örgütlerinden adların, sanlarından bahsedilmemek üzere toprağın derinliklerine gömüyoruz. 19 yıldır bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun kadroları sizleri yanıltmadı, mahcup etmedi. Türkiye’yi ezdirmedi. Bugün yepyeni bir Türkiye var. Avrupa’nın, ABD’nin parmak salladığı, sindirmeye, korkutmaya çalıştıkları Türkiye yok. ‘Kuzey Irak’ta operasyon yapamazsınız, Afrin’e giremezsiniz, Cerablus’ta olamazsınız, Suriye’nin kuzeyine operasyon yapamazsınız’ diyerek sindirmeye çalıştıkları Türkiye yok. İnsansız hava aracımız olmadığı zaman İsrail’de aldığımız dönemlerde bozulduğu zaman ‘Siz terörle mücadele etmeyin’ diye tamir edip geri göndermedikleri Türkiye yok. Ertesi gün emekli maaşını almak için akşamın saat 6’sında karda, yağmurda, çamurda, soğukta maaş sırasına girenlerin Türkiye’si yok. Her gün 35 şehidimizin yüreklerimizi parçaladığı, ‘Acaba Türkiye terörle mücadele edebilecek mi?’ diyen Türkiye yok. İHA’larımız, Atak Helikopterlerimiz var. Yerli silahlarımız var. Dünyanın en büyük havalimanını çatlasalar da patlasalar da yaptık mı? Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden Çanakkale Köprüsü’ne, Avrasya Tüneli’ne kadar Türkiye’nin tüm gücünü dünyaya gösteriyoruz. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, ne kadar operasyon yaparlarsa yapsınlar. Tüm dünyaya haykırıyoruz sadece 2023’ü değil, 2053’ü de 2071’i de kazanacağız. Ortadoğu’ya da etrafımızdaki coğrafyaya da barışı biz getireceğiz” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu evinden genel merkeze gidemeyecek”

2023 yılı seçimlerine de değinen Bakan Soylu, “2023’te bir işimiz var. Bize hesap soracakmış. Kılıçdaroğlu biz o günleri unutmadık. Adamlarınla beraber 2018 ve 2019 seçimlerinde her evden PKK’ya, HDP’ye oy istedin, unutmadık. 2023’te millet sana güzel bir hediye hazırlıyor. 2023 akşamı öyle bir hezimete uğrayacaklar ki Kılıçdaroğlu evinden genel merkeze gidemeyecek. Bu aziz millet, asil millet kendi adamına, milletin adamına sahip çıkacak. 2023’ün akşamı sadece Türkiye’de bir seçim neticelenmeyecek. Amerika’dan Avrupa’sına dünyanın ‘Ben büyüğüm’ diyen ülkeler Tayyip Erdoğan’ın önünde saf tutacaklar” dedi.

“Kimsesizlerin kimsesizi olmaya devam ediyoruz”

Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “İzmir’de bizi çok güzel bir kalabalık karşıladı. 20 yıl önce bu millete bir söz verdik. ‘Kimsesizlerin kimsesi olacağız’ dedik ve olduk. Yardıma muhtaç olana sosyal yardım yaparak, evi barkı olmayan barınma hizmeti sağlayarak, anası-babası olmayan çocuklara devletin şefkatli kollarını açarak, onlara bakan evlatlarına destek olarak engellilerimizi, yaşlılarımız sokakta bırakmayarak, şiddete uğrayan kadınlarımıza sığınak olarak kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır milletin her türlü yarası sarıldı ve sarılmaya devam ediliyor. Bir yıl enkazın kalkmadığı depremleri biz hatırlıyoruz. Bir yılda deprem konutlarını hem prefabrik falan değil, dört başı mamur şekilde teslim ediyoruz. Bunun arkasındaki mimar Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

“Ekonomik operasyonlar bertaraf edilecek”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “İzmir her zamanki gibi güzel ve eşsiz. Bizler de sizler için varız. Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu milletin her bir karışına hizmet etmek için varız. İşte bugün Güzel İzmir’imizde birbirinden kıymetli tesisleri aziz milletimizle kavuşturuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her 1 kuruşu milletimiz için harcamaya, özveriyle gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, ekonomik operasyonların bertaraf edileceğini söyledi. Dağ, “19 yıl boyunca Türkiye’yi 3-4 kat büyüttük. Zor dönemler geçirdik. Bu süre zarfında da oldu. Hepsinin üstesinden bu meydanları dolduran insanların, gönüldaşların, yol arkadaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza heyecan verenle geçirdik. Nasıl Gezi’de bu meydanlarda o Gezi’yi bertaraf ettiysek, nasıl 17-25 Aralık’ta nasıl 15 Temmuz’da bertaraf ettiysek bugünlerde yaşatmaya çalıştıkları ekonomik operasyonları da öyle bertaraf edeceğiz. Nasıl Türkiye’yi 3-4 kat büyüttüysek büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Rekor oyla seçmeye hazır kadrolar burada”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitabından hemen önce konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da “Coşkunuza ve heyecanınıza maşallah. 2023’te yeniden rekor oyla Cumhurbaşkanımızı seçmeye var mıyız? Allah sizden razı olsun. Cumhurbaşkanım, işte Menemen işte İzmir işte 2023’e giden yolda heyecanla, kararlılıkla sizi rekor oyla seçmeye hazır kadrolar burada” diyerek sözü Erdoğan’a bıraktı.

Mitingde, konuşmaların ardından 96 tesisin açılış kurdelesi kesildi.