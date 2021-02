Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz şakaya vuruyoruz ama karşımızda hastalıklı bir zihniyet var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefetin büyük projeleri hedef aldığını belirterek, "Biz işi şakaya vuruyoruz ama maalesef karşımızda böyle hastalıklı bir zihniyet var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya-Sivas yolunda Karakaya Barajı üzerine inşa edilen Tohma Köprüsü açılışına video konferans ile katıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Malatya ovasının iki yakasını birbirine bağlayan bu köprü, üzerinden geçen karayolu ve demiryolu hatları ile bölge ulaşımının can damarlarından biridir. Eski hali ile artık ihtiyaca cevap veremeyen köprümüzün yerine inşa edilen 517 metrelik yepyeni bir köprüyü şehrimize kazandırdık. Bu köprü sayesinde artık Malatya Hekimhan Sivas arasındaki bölünmüş yolda kesintisiz konforlu güvenli ve yüksek standartlı ulaşım sağlanabilecektir. Anadolu ve Orta Doğu’nun önemli güzergahlarından bir olan bu yolun, bölgede ticaret ve turizmin gelişmesine katı sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

"Menderes’in yeniden başlattığı kalkınma hamlesinin cevabı darbe ile verilmiştir"

Türkiye’nin kalkınma mücadelesindeki gecikmişliğinin beledini uzunca bir dönem fakirlik olarak ödediğini söyleyen Erdoğan, “Cumhuriyet ilk yılarındaki kalkınma atılımı maalesef daha sonra akamete uğramış, başlatılan sanayileşme hamlelerinin önü kesilmiştir. Rahmetli Menderesin yeniden başlattığı kalkınma hamlesinin cevabı darbe ile verilmiştir. Küresel düzeyde büyük bir dönüşümün yaşandığı 1980’lerde rahmetli Özal yeni bir kalkınma atılımı başlatmıştır. Bu atılımda ülkemiz siyasi ve sosyal kaos iklimine sokularak yarım bırakılmıştır” diye konuştu.

"G20 ülkeleri arasında 2020’yi pozitif büyüme ile kapatacağı anlaşılan iki ülkeden biri Türkiye’dir"

18 yılda Türkiye’yi eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda kalkındıracak projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, “Şehirlerimizin tamamını kısa sürede adeta şantiyeye çevirdik. Milletimizin desteği ve teşviki ile 18 yılda her alanda Türkiye’nin çehresini değiştirdik. Güçlük altyapı üzerinde hedeflerimizi sürekli büyüttük. Ülkemize dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere yöneldik. Bugün Türkiye küresel düzeyde yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren bir ülkedir. Salgın krizi gelişmiş ülkeleri bile sarsarken Türkiye’nin bu süreçten en az kayıpla çıkması, hatta hedef büyütmesinin gerisinde böyle bir arka plan vardır. G20 ülkeleri arasında 2020’yi pozitif büyüme ile kapatacağı anlaşılan iki ülkeden biri Türkiye’dir. Bu süreçte dahi sanayi üretimimiz, tarım üretimimiz, ihracatımız rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Altyapımızın gücünden aldığımız cesaretle her alanda hedef yükseltiyor, yeri üretim alanlarını genişletiyoruz. Elbette ulaşımdan sulamaya kadar tüm alanlardaki yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Hemen her hafta tamamlanan yatırımlarımızın hizmete alınması törenlerine iştirak ediyoruz. İnşası süren özellikle bu tür yatırımlarımızı yakından izliyor, aksaklıkların hızla telafisini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

"Biz işi şakaya vuruyoruz ama maalesef karşımızda böyle hastalıklı bir zihniyet var"

Konuşmasında muhalefeti eleştiren Erdoğan, “Peki biz bunları yaparken birileri ne diyor. En yetkili isimlerin marifetiyle milletin karşısına çıkıp ‘iktidara gelirsek tüm projeleri durduracağız’ diyorlar. Gezi olayları sırasına da karşımıza aynı taleple çıkılmış, tüm büyük projelerin durdurulması istenmişti. Daha sonra 17-25 Aralık darbe girişimindeki hedeflerden biri de yine büyük projelerimizi ve onları yürüten iş insanlarımızdı. Ülkemize yönelik sinsi hesaplar içinde olan uluslararası spekülatörlerden terör örgütlerine kadar, her alçaklığın altından benzer gayelerin çıktığını da gördük. Türkiye’nin kalkınması büyümesini, güçlenmesini istemeyen kim varsa hep bu projelerimize saldırdı. Hem ülkenin yönetimine talip olduğunu iddia etmenin, hem de bu olursa büyük projeleri durduracağını söylemenin nasıl bir ruh halini yansıttığını işin erbabına bırakıyoruz. Ancak beyanlara baktığımızda gördüğümüz şu; bu zihniyet eline fırsat geçse şu açılışını yaptığımız köprüyü durduracaktı. Büyük Marmara otoyolu ağımızın önemi bir bağlantı noktası olan 1915 Çanakkale köprümüzün inşası hızla ilerliyor. Herhalde gözlerini oraya da dikmişlerdir. Yusufeli barajının gövde betonu bitmek üzere. Orası ile ilgili bir niyetleri varsa haberleri olsun. Her alanda inşası süren yüzlerce binlerce proje olduğuna göre işleri epece zor demektir. Biz işi şakaya vuruyoruz ama maalesef karşımızda böyle hastalıklı bir zihniyet var" açıklamalarında bulundu.

"Provokatörler vasıtasıyla ülkemizin huzurunu kaçırmak isteyenler yine hüsrana uğrayacaklar"

Türkiye’nin artık daha büyük hedeflere yöneldiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye’nin cumhuriyet dönemindeki geri kalmışlığının en önemli sebebi, ülkenin uzunca bir dönem bu zihniyetin eline kalmış olmasıdır. Artık o günleri geride bıraktık. Şimdi gözünü uzaya diken, yüksek teknolojiye diken, yapay zekaya diken bir Türkiye var. Salgın döneminde sağlıkta tüm ülkeler hastane kapılarını vatandaşlara kapatırken biz gayet rahat bir şekilde herkese kesintisiz hizmet sunabildiysek kurduğumuz güçlü altyapı ve sistem sayesindedir. Yine sağlın döneminde ülkemizde eğitim öğretim devam edebilmişse kurduğumuz güçlü teknolojik altyapı sayesindedir. Ticaretimiz salgına rağmen bazı alanlar dışında işleyişini sürdürdü, hatta yeni açılımlara yöneldiyse güçlü altyapı sayesindedir. Milletimiz kendisine güven telkin etmediği gibi kazanımlarına gözünü dikenlere bugüne kadar fırsat vermemiştir, inşallah bundan sonra da fırsat vermeyecektir. Halkımızdan alamadıkları desteği provokatörler vasıtasıyla ülkemizin huzurunu kaçırarak elde etmek peşinde olanlar hep olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Allah’ın izni ile büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasının önünde durabilecek bir güç tanımıyoruz"