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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarda artık vatandaşlarımız terör tehdidin korkusunu hissetmeden aileleriyle birlikte piknik yapmanın huzurunu yaşıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarda artık vatandaşlarımız terör tehdidin korkusunu hissetmeden aileleriyle birlikte piknik yapmanın huzurunu yaşıyor."

Genel 22.08.2022, 21:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarda artık vatandaşlarımız terör tehdidin korkusunu hissetmeden aileleriyle birlikte piknik yapmanın huzurunu yaşıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarda artık vatandaşlarımız terör tehdidin korkusunu hissetmeden aileleriyle birlikte piknik yapmanın huzurunu yaşıyor."

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