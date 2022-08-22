Son Dakika
Bağcılar Kaymakamlığından polisin silahını alarak ateş edip kaçmaya çalışan şüpheliyle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TMO mısır alım fiyatını destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarda artık vatandaşlarımız terör tehdidin korkusunu hissetmeden aileleriyle birlikte piknik yapmanın huzurunu yaşıyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarda artık vatandaşlarımız terör tehdidin korkusunu hissetmeden aileleriyle birlikte piknik yapmanın huzurunu yaşıyor."
Genel 22.08.2022, 21:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarda artık vatandaşlarımız terör tehdidin korkusunu hissetmeden aileleriyle birlikte piknik yapmanın huzurunu yaşıyor."