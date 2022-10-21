Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım’ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ı tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde ziyaret etti