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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım’ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ı tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde ziyaret etti
Genel 21.10.2022, 21:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ı tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde ziyaret etti