Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bin 797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık. Nurdağı’nda 456, İslahiye’de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta’da 297 olmak üzere toplam bin 797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki konteyner kenti ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başladığı konuşmasında, “İlçemizde bulunan 31 seyyar mutfağımız hizmet veriyor. Kumanya ve gıda paketi dağıtımları sürüyor. Doğalgazla ilgili soruları da çözüme kavuşturmak için gayret ediyoruz. Karayolu ulaşımıyla ilgili problem görünmüyor. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılarken barınma başta olmak üzere diğer beklentilerine de çözüm üretiyoruz” dedi.

"Toplam bin 797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor"

Hasar tespit çalışmalarında sona geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İslahiye’deki 2 bin 220 binadaki 5 bin 175 bağımsız bölümünde kullanıma uygun olmadığı anlaşıldı. Önümüzdeki 2 ay içinde 18 bin 544’ü Gaziantep’te olmak üzere, ülkemiz genelinde toplamda 200 bin konutun inşasına başlıyoruz. Ayrıca köylerimizde de 70 bin, yerel dokuya uygun, eviyle ahırıyla bahçesiyle konut yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık. Nurdağı’nda 456, İslahiye’de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta’da 297 olmak üzere toplam bin 797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor. Bu şekilde ön hazırlıkla tamamlanan her yerde süratle inşaatlara başlayacağız. Şehirlerimizi yeni bir anlayışla güvenli ve huzurlu yerleri haline getirmekte kararlıyız. Sıfırdan başlama suretiyle hem kendimize inanacağız, güveneceğiz hem de bu binalarda oturanlar artık özgüven içerisinde otursunlar istiyoruz. Amacımız deprem konutlarını ve köy evlerini 1 yıl içinde büyük ölçüde tamamlamaktır. İnşallah devlet millet el ele vererek bu zor günlerin üstesinden geliyoruz ve geleceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimiz her türlü afetten muhafaza buyursun” dedi.