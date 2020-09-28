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Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş’ta kestane alıp minik çocuğa ikram etti

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BEŞİKTAŞ'TA KESTANECİYE UĞRADI, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ. ERDOĞAN MİNİK BİR ÇOCUĞA DA KESTANE İKRAM ETTİ.

Genel 28.09.2020, 17:06
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş’ta kestane alıp minik çocuğa ikram etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş’ta kestaneciye uğradı, vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan minik bir çocuğa da kestane ikram etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki konferans sonrası Beşiktaş Vapur İskelesi’nde vatandaşlarla sohbet etti. Bir kestaneciden kestane alan Erdoğan, minik bir çocuğa ikram etti.

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