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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ni

Genel 25.09.2022, 22:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ni

ziyaret edip hastane personeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti. Erdoğan’a Sağlık Bakanı Farettin Koca’a eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla ve hastane personelli bir araya gelerek sohbet etti.

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