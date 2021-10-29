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Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal: “DİB laiklik ilkesi doğrultusunda İslam’ı anlatan bir kurumdur”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir” dedi.
Genel 29.10.2021, 19:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir” dedi.