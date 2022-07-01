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İngiliz ekibi Liverpool, Mısırlı futbolcu Salah ile 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Çalışma Ofisi’nde asgari ücret zammını açıkladı. Açıklamaya göre yeni asgari ücret 5 bin 500 TL oldu.
Genel 01.07.2022, 17:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Çalışma Ofisi’nde asgari ücret zammını açıkladı. Açıklamaya göre yeni asgari ücret 5 bin 500 TL oldu.