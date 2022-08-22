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Bağcılar Kaymakamlığından polisin silahını alarak ateş edip kaçmaya çalışan şüpheliyle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TMO mısır alım fiyatını destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, terör tehdidi nereden geliyorsa, nerede bir terörist varsa, kaynağında etkisiz hale getiriyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, terör tehdidi nereden geliyorsa, nerede bir terörist varsa, kaynağında etkisiz hale getiriyoruz."
Genel 22.08.2022, 21:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, terör tehdidi nereden geliyorsa, nerede bir terörist varsa, kaynağında etkisiz hale getiriyoruz."