Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Amacımız 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Amacımız 1 yıl içerisinde alt yapısıyla tüm sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “GSB Yurtları İftar Buluşması” programında depremzedelerle birlikte oruç açtı. Programda konuşan Erdoğan, “Deprem gününden sonra geçen yaklaşık 1,5 ayda arama kurtarma çalışmalarını tamamladığımız, acil yardım dağıtımlarını düzene soktuğumuz, enkazları süratle kaldırdığımız, geçici barınma merkezlerini oluşturmayı sürdürdüğümüz, kalıcı konutların inşasına başladığımız; özetle yaraları hızla sarmaya başladığımız bir süreç yaşadık. Ülkemizin 11 ilinde 14 milyon insanı doğrudan etkileyen böylesine büyük bir felaket karşısında böylesine hızlı bir toparlanmayı sağlamak kolay değildir. Devletimiz tüm kurumlarını, imkanlarını, gerekli tüm personelini deprem bölgesinde görevlendirmiştir. Milletimiz sivil toplum kuruluşlarıyla ilk günden beri depremzede vatandaşlarımızın yanındadır. Dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere uluslararası yardımları da asla unutmayacağız. Depremzedelerimiz de, milletimiz de şundan emin olsun ki oradaki arkadaşlarımız insan üstü bir gayretle çalışarak her eksiği gidermenin, her talebi karşılamanın mücadelesini yürütmüştür. Buna rağmen felaketin etkilediği alanın genişliği, nüfusun çokluğu, iklim şartları gibi sebeplerle elbette bir takım eksikler, sıkıntılar yaşanmıştır. Kısa bir sürede bunlarında telafisi zaten yapılmıştır." diye konuştu.

“Toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır”

Deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut inşa edilerek ayağa kaldırılacağını belirten Erdoğan, “Amacımız 1 yıl içerisinde alt yapısıyla tüm sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır. Yerinde dönüşecek yerleri de tarihi ve kültürel dokuya uygun şekilde sağlam ve güvenli yapılarla şehirlerimize kazandıracağız. Ramazan vesilesiyle ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde kalıcı konutlarımızın temel atma törenlerini de gerçekleştiriyoruz. Kahramanmaraş’ı, Hatay’ı inşallah yarın da Adıyaman’ı, Malatya’yı, Gaziantep’i ve depremde zarar gören diğer tüm şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya edene kadar gece gündüz çalışacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımdan şehirlerine sahip çıkmalarını istiyorum. Kullanılamayacak hala gelen evler ve artçı sarsıntıların yol açtığı huzursuzluk sebebiyle başka yerlere giden milyonlarca vatandaşımız var. Vatandaşlarımızın bir kısmı da burada olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yurtlarında kalıyor. Ayrıca otellerde, kamu misafirhanelerinde, evlerde kalan vatandaşlarımız bulunuyor. Bunların da bir an önce geri dönerek yuvalarına, işlerine, hayatlarına yeniden kavuşmalarını hedefliyoruz. Sanayi kuruluşlarının üretime başlamasıyla geçici ticaret merkezlerini ve sağlam dükkanların açılmasıyla, tarımsal çalışmaların yoğunlaşmasıyla geri dönüşlerin süratleneceğine inanıyorum” diye konuştu.

“Felaketin yaralarını tamamen saracağız” diyen Erdoğan, “Dağıttığımız çadırlarla, kurduğumuz konteyner kentlerle inşa ettiğimiz prefabrik yapılarla geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Hasarsız binalarda zaten oturulabiliyor. Az hasarlı binalarda küçük tadilatların ardından kullanılabiliyor. Kalıcı konutların devreye girmeye başlamasıyla inşallah bu şehirlerimizin önünde yepyeni bir dönem başlatacağız. Ölen canları geri getiremeyiz. Ama bunun dışında yıkılan her şeyi yeniden yaparak Allah’ın izniyle bu felaketin yaralarını tamamen saracağız. Kardeşlerim milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik hasretlerinin ne kadar güçlü olduğunu son deprem felaketinde bir kez daha gördük. Ramazan ayı bu hasretlerin zirveye çıktığı bir dönemdir. Ülkemizin dört bir yanında insanlarımız bu ayın bereketinden istifade ederken, deprem bölgesindeki kardeşlerini de unutmuyor. Belediyelerimiz Ramazan boyunca hizmet vermek üzere deprem şehirlerimizi ilçe ilçe, köy köy paylaştı. İftarıyla, sahuruyla, sohbetiyle Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirecek programlar yapılıyor. Aynı şekilde diğer şehirlere gitmiş depremzedelerimiz de ihmal edilmiyor. Bu kardeşlerimizin Ramazan ayında mahzun kalmaması için bugün burada yaptığımız iftar gibi programlar düzenleniyor. Tabi Ramazan ayının sembolü olduğu birlik ve kardeşlik ikliminin bizim medeniyetimizde çok müstesna bir yeri var. Ülkemizin dört bir yanında ve yurtdışındaki insanlarımız arasında bu iklimin güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Türkiye’nin Cumhuriyetimizin ilk asrındaki demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamladığı ve yeni bir katılıma hazırlandığı bir dönemde böyle bir kucaklamaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye Yüz Yılı diye ifade ettiğimiz ülkemizin ve milletimizin önümüzdeki asrına dair hayallerimiz, vizyonlarımız, hedeflerimiz için kritik bir tercihin arifesindeyiz. Bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmayan milletimizin bu defada desteğiyle yanımızda yer alacağına yürekten inanıyorum.”