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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM’den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi’nden ayrıldı.
Genel 29.10.2021, 21:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi’nden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla birlikte açılışı yapılan Atatürk Kültür Merkezi’ndeki programlara katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa özel sergilenen Sinan Operası’nın ardından Atatürk Kültür Merkezi’nden ayrıldı.