Son Dakika
EGM’den, Ankara’da bir emniyet müdür yardımcısı ile bir polis memuru arasında geçen olay hakkında açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul milletvekili İsmet Uçma’nın cenazesine katılmak üzere Marmara İlahiyat Camii’ne geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul milletvekili İsmet Uçma’nın cenazesine katılmak üzere Marmara İlahiyat Camii’ne geldi
Genel 12.10.2021, 13:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul milletvekili İsmet Uçma’nın cenazesine katılmak üzere Marmara İlahiyat Camii’ne geldi