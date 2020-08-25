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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ta
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, MALAZGİRT ZAFERİ'NİN 949. YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARINA KATILMAK ÜZERE BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNE GELDİ.
Genel 25.08.2020, 14:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine geldi.
Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan helikopterle Bitlis’in Ahlat ilçesine geçti.
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