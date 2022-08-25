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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ta bölge valileri ile bir araya geldi
Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıldönümü etkinliklerinin yapıldığı Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bögle valileri ile bir araya geldi.
Genel 25.08.2022, 19:57
Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıldönümü etkinliklerinin yapıldığı Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bögle valileri ile bir araya geldi.
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