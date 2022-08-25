Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere Helikopter ile Bitlis’in Ahlat ilçesine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Ahlat programı çerçevesinde ilk olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti.

Ahlat Selçuklu Mezarlığı sonrası 1071 Sultan Alparslan otağının kurulduğu Ahlat’taki Çarho etkinlik alanını ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geceyi Ahlat’ta geçirecek.

Sonraki gün kutlamalara katılmak üzere Malazgirt’e geçecek olan Erdoğan’a MHP Lideri Devlet Bahçeli, bakanlar, kuvvet komutanları ve çok sayıda bürokrat eşlik ediyor.