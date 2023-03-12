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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afet Koordinasyon Merkezi’nden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Samandağ’da Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Afet Koordinasyon Merkezi’nden ayrıldı.

Genel 12.03.2023, 19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afet Koordinasyon Merkezi’nden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Samandağ’da Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Afet Koordinasyon Merkezi’nden ayrıldı.

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