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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afet Koordinasyon Merkezi’nden ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Samandağ’da Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Afet Koordinasyon Merkezi’nden ayrıldı.
Genel 12.03.2023, 19:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Samandağ’da Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Afet Koordinasyon Merkezi’nden ayrıldı.