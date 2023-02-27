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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adıyaman’da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adıyaman’da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz"
Genel 27.02.2023, 15:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adıyaman’da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz"
- "Kira yardımlarının alt tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardık"
- "Felaketten etkilenen vatandaşlarımıza 10’ar bin lira yardım yapıyoruz"
- "Ülke genelinde yardım yapılan kişi sayısı 1 milyona yaklaştı"
- "Adıyaman’da sadece Mart ayında yapımına başlayacağımız konut sayısı 30 bini bulacak"
- "Bölgenin toplamında yapacağımız konut sayısı şimdiden 309 bine ulaşacak"