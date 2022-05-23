Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz" -"Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası basın toplantısında konuştu.
Genel 23.05.2022, 21:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası basın toplantısında konuştu.