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Bakan Karaismailoğlu: “(6’lı masa ile ilgili) Türkiye’de yıllardır başımıza ne musibetler açtığı belli olan kesimler, masaların altında dolaşıyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyey ile görüştü
Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyey baş başa görüştü.
Genel 09.08.2022, 22:46
Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyey baş başa görüştü.