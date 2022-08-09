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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyey ile görüştü

Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyey baş başa görüştü.

Genel 09.08.2022, 22:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyey ile görüştü

Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyey baş başa görüştü.

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