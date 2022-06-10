Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “37 ülke katıldı bu tatbikatımıza. Yunanistan bunların yarıdan fazlasına katılmayın diye de haber göndermiş. Tabii hemen hemen tamamına yakını dinlemediler. Başta ABD olmak üzere hepsi bizimle beraber tatbikatta yer aldılar.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “37 ülke katıldı bu tatbikatımıza. Yunanistan bunların yarıdan fazlasına katılmayın diye de haber göndermiş. Tabii hemen hemen tamamına yakını dinlemediler. Başta ABD olmak üzere hepsi bizimle beraber tatbikatta yer aldılar.”
Genel 10.06.2022, 21:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “37 ülke katıldı bu tatbikatımıza. Yunanistan bunların yarıdan fazlasına katılmayın diye de haber göndermiş. Tabii hemen hemen tamamına yakını dinlemediler. Başta ABD olmak üzere hepsi bizimle beraber tatbikatta yer aldılar.”