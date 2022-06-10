Cumhurbaşkanı Erdoğan: “37 ülke katıldı bu tatbikatımıza. Yunanistan bunların yarıdan fazlasına katılmayın diye de haber göndermiş. Tabii hemen hemen tamamına yakını dinlemediler. Başta ABD olmak üzere hepsi bizimle beraber tatbikatta yer aldılar.”