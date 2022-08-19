Cumhurbaşkanı Erdoğan “3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 60 bin konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni’ne katıldı. Erdoğan konuşmasında bugün kadar 3 milyon konutun dönüşümünün tamamlandığını söyleyerek “Önümüzdeki ay hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi paylaşacağız” dedi.

“3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 60 bin konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında “İki gün önce 18 bin kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 Depremi’nin yıl dönümüydü, acısı yüreklerimizde hala ilk günkü gibi tazedir. Peki o deprem afetinde acaba iktidar ne yaptı? Tamamen bittiler, tükendiler. Fakat biz iktidara geldik, bütün bu yıkılan yerleri ayağa kaldırdık. Çünkü biz söz verdik mi yaparız ve yaptık. Büyük bir kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Amacımız ülkemizin hiçbir yerinde sağlıksız, metruk hiçbir yapı bırakmamaktı. Şehirlerimizi inşa ederken vatandaşlarımızı da mağdur etmedik. Yapı inşasında eski kötü alışkanlıkların önünü kestik. Şu ana kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık, bu evlerde oturan 12 milyon vatandaşımız huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuşturduk” dedi.

“Milletimize ne söz vermişsek harfiyen yerine getiriyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında “İnşallah hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını güvenli şemsiye altına almaktır. Milletimize ne söz vermişsek harfiyen yerine getiriyoruz. Depreme ve diğer afetlere hazırlık konusunda bu ilkeye tavizsiz şekilde bağlıyız. Aklın ve bilimin ışığında bu işlere esip gürleyenlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Geçmişte yaşadığımız acıları ve potansiyel tehditleri göz önüne alarak İstanbul’u kentsel dönüşümün merkezi haline getirdik. Bugüne kadar İstanbul’da 300 bin konutu dönüştürerek gerçekten zor bir işi gerçekleştirdik. Tarihi bir başarıya imza attık. Bugün Esenler’de projenin ilk etabını oluşturacak 2 binden fazla konutun anahtarlarını hak sahiplerimize veriyoruz” dedi.

“Konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi paylaşacağız”

Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimde? CHP görevi aldı alalı neredeyse 3 yıl oldu. Acaba depreme yönelik, konut inşasına yönelik herhangi bir şey gördünüz mü, duydunuz mu? İstanbullu gereken dersi 2023 Haziran’da verecek. Ben size inanıyorum, size güveniyorum. Aşkla yürüyeceğiz, gerekeni yapacağız. Deprem öncesi milletin canı hiçe sayıldığı gibi hala belediye tarafından herhangi bir proje gerçekleştirilmemiştir. Diğer alanlarda nasıl asırlık hizmetler kazandırdıysak, afetler konusunda da projelerimizi sürdürüyoruz. Malzeme kalitesi, acil müdahale gibi birçok alanda testlerimizi yaptık, kısa sürede istediğimiz neticelere ulaştırdık. Önümüzdeki ay hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi paylaşacağız” şeklinde konuştu.

(Mİ-