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Bakan Soylu: “Kılıçdaroğlu bize neyin hesabını soracaksın? Şehit ailesine küfür edenlere yüreğin yetiyorsa hesap sor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni ile Biga Belediye Meydanı’nda düzenlenecek toplu açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni ile Biga Belediye Meydanı’nda düzenlenecek toplu açılış törenine katıldı
Genel 13.11.2021, 18:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni ile Biga Belediye Meydanı’nda düzenlenecek toplu açılış törenine katıldı