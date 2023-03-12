Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliyle birlikte Hatay’ın Defne ilçesinde konteyner kenti ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 yıl içinde 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasını tamamlayarak acil ihtiyacı gidereceğiz" dedi.