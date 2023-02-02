Cumhurbaşkanı Danışmanı Oğan: "Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçerek bir yönetim sistemi reformu yaptı"

Cumhurbaşkanı Danışmanı, Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, Türkiye’nin 20 yıl önce Avrupa Birliği seçeneği dışında seçeneği olmayan bir ülke konumundan bugün seçeneğin merkezi haline geldiğini belirterek, "Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçerek bir yönetim sistemi reformu yaptı. Bu idari reform Türkiye’nin istikrara kavuşmasına siyasi ve ekonomik olarak büyümesine imkan sağlayan yolu açtı." dedi.

Tekirdağ’da düzenlenen ‘Türkiye Sohbetleri’ programına Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Ahmet Selim Köroğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı, Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım yaptı.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, yaptığı açıklamada, "Türkiye 20 yıl önce Avrupa Birliği seçeneği dışında seçeneği olmayan bir ülke iken bugün kendisi seçeneğin merkezi haline geldi. Dünyada çeşitli seçenekler oluşturma kabiliyeti kazanmış bir büyük ülke olarak çevresinden temayüz ediyor. Siyasi alanlara reformlar yaptık. Türkiye’de atanmışların seçilmişler üzerindeki vesayet politikaları bitirildi. Türkiye’de ayrımcılık politikaları bitirildi. Türkiye’de inkar ve asimilasyon politikaları bitirildi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçerek bir yönetim sistemi reformu yaptı. Bu idari reform Türkiye’nin istikrara kavuşmasına siyasi ve ekonomik olarak büyümesine imkan sağlayan yolu açtı. Türkiye altyapı yatırımlarıyla altyapı sorununu çözdü. Türkiye limanları, yolları, otobanları, otoyolları, hastaneleri, havayolları, demiryolları, hızlı tren yolları, alt geçitleri, üst geçitleri, köprüleri, viyadükleri ile bugün doğudan batıya kuzeyden güneye dünyanın ulaşım ve lojistik merkezi haline gelen bu imkanı sağlayabilecek adeta tek ülke konumunda çevresinden öne çıktı. Türkiye enerji sorununu çözdü. Biz enerji fakiri bir ülke iken bugün ürettiğimiz enerjiyi dışarı satabilecek ve hatta dünyada enerji merkezi olabilecek bir potansiyele geldik. Türkiye teknoloji sorunu çözdü. Biz 20 yıl öncesinde teknolojiyi sadece dışarıdan alabilen, onu da izin verdikleri kadar alabilen teknoloji bağımlısı bir ülkeyken bugün teknoloji üreten ülkeler ligine yükseldi” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Ahmet Selim Köroğlu ise yaptığı açıklamada, “1990’lı yıllarda tek kutuplu dünyaya dönen küresel sistem yakın zamanda çok kutuplu bir dünyaya dönmek üzere ve buraya hızla emrediliyor. Güç ekseni batıdan doğuya kayıyor. Bu güç ekseni kaymasından oluşan boşlukta da küresel sistem yeniden yapılanıyor, küresel sistem yeniden organize oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu oluşan boşluktan yeniden yapılan küresel sistemde küresel masada devletimize ve milletimize yakışır. En güzel bir pozisyonda olmak için de durumlarıyla gayret içinde” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, bakanlık olarak geçmişten günümüze yapılan sosyal politikalarla ilgili çalışmalardan bahsetti.