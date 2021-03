Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: “Türkiye-Azerbaycan iki ayrı bedenin tek bir canı”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Türkiye-Azerbaycan iki ayrı bedenin tek bir canıdır. Kıyamete kadar iki büyük hür ve müstakil devlet olarak büyük medeniyetler kurmuş bir millet olarak daim bir ve beraber olacağız” dedi.

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ziyaret etti. Ziyarette bölgeler konular ve iki ülke arasındaki dostluk konuları görüşüldü. Türkiye’nin her konuda şanlı vatan Can Azerbaycan’ın yanında durulacağını ifade eden Topçu, “Türkiye-Azerbaycan iki ayrı bedenin tek bir canıdır, kıyamete kadar iki büyük hür ve müstakil devlet olarak büyük medeniyetler kurmuş bir millet olarak daim bir ve beraber olacağız. PKK-YPG-ASALA ve bazı ülkelerinde arka çıktığı Ermenistan hükümetine ve silahlı kuvvetlerine karşı 44 gün süren savaşta Can Azerbaycan’ın uluslararası hukukun bütün kurallarına ve savaş hukukuna riayet ederek topraklarındaki haksız ve hukuksuz Ermeni işgaline son veren kahraman Azerbaycan halkını ve Ali baş komutanı sayın ilham Aliyev’i en kalbi duygularımla kutluyor ve selamlıyorum. Genceli bir yaşındaki şehit Medine bebeğin nezdinde bütün şehitlerimize rahmet gazilerimize esenlikler diliyorum” dedi.

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ise Türkiye’ye yapılan ziyaretin çok büyük bir önemi olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"İş birliğimizin güçlendirilmesi için yeni geniş bir ekiple Türkiye’deyiz sizin Azerbaycan’a olan derin sevginizi biliyorum. Azerbaycan ve Türkiye’nin birçok alanlarda iş birliği var bizde bu işbirliklerine katkıda bulunup daha ileri düzeye çıkarmak için çalışacağız sinema, müze, kütüphaneler, tiyatro ve müzik gibi kültürün her dalında karşılıklı faaliyetler ile aramızdaki kardeşliği ve ilişkilerimizi yükselteceğiz. Azerbaycan için. Aynı zamanda kapasitelerin güçlendirilmesi zannediyorum hem Türkiye için hem Azerbaycan için bu çok faydalı bir seferdir. Bizim kültürel iş birliğimiz hem iki taraf için hem de uluslararası sahada Azerbaycan Türkiye iş birliği çok önemlidir. Sayın Yalçın Topçu ve ekibine teşekkür ediyorum.”